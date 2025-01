Alenquer assinala dez anos de educação para o empreendedorismo com seminário

Disciplina “Educação Empreendedora” celebra uma década em Alenquer com o seminário “Educar para Empreender”, a 24 de Janeiro, no Museu João Mário. O evento reúne educadores e especialistas para reflectir sobre o ensino do empreendedorismo.

A disciplina “Educação Empreendedora” comemora 10 anos de existência no concelho de Alenquer. Para assinalar a data, o município promove o seminário “Educar para Empreender”, a 24 de Janeiro, no Museu João Mário em Alenquer.

A acção formativa é vocacionada para educadores de infância, professores do ensino básico, ensino secundário e educação especial e evidenciará referenciais científicos de apoio ao empreendedorismo, a relevância do desenvolvimento da atitude empreendedora, entre outras condições essenciais para o ensino da disciplina “Educação Empreendedora”.

Os dois painéis que fazem parte do seminário vão contar com representantes do Conselho Nacional de Educação, da Direcção-Geral da Educação, da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, da Lezíria Tejo e Médio Tejo, Confederação Nacional das Associações de Pais, dos quatros agrupamentos escolares do concelho e de empresas com provas dadas em Alenquer no que ao empreendedorismo diz respeito.

As inscrições gratuitas decorrem até dia 22 de Janeiro. No final do seminário os participantes recebem um certificado do Centro de Formação Pêro de Alenquer e que conta com uma Acção de Curta Formação.