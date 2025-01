Carregado continua a sofrer com excesso de trânsito e aguarda solução

A freguesia do Carregado, no concelho de Alenquer, continua a ser fustigada pelo excesso de trânsito, nomeadamente de viaturas pesadas. Um problema que se arrasta no tempo mas que ainda não mereceu cabimento orçamental nas contas da empresa pública Infraestruturas de Portugal (IP). O presidente da Câmara de Alenquer, Pedro Folgado (PS), explica que está identificado o corredor para libertar a Estrada Nacional 1 e a Estrada Nacional 3, onde há maior pressão de trânsito, mas para isso é necessário que a IP avance com a execução da obra, até porque é preciso fazer expropriações. “Percebo perfeitamente os movimentos para libertar o Carregado de pesados. É o sítio do concelho mais plano e que cresceu rapidamente mas não se acautelaram as acessibilidades”, referiu o autarca.

O MIRANTE pediu esclarecimentos à Infraestruturas de Portugal a propósito dos investimentos na rodovia para 2025 e aguarda resposta.

Boa Viagem retomou carreiras suprimidas

Pedro Folgado adiantou a O MIRANTE que as reuniões com a transportadora Boa Viagem têm dado resultado. A empresa já retomou algumas carreiras que tinham sido suprimidas e que mereceram contestação dos utentes. “Vamos continuar a pressionar a Boa Viagem para garantir resposta no transporte escolar e para dar resposta às pessoas que vivem em zonas do concelho mais isoladas”, sublinhou o autarca, não referindo quais os circuitos que já foram retomados.