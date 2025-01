Literacia ambiental discutida no Seminário Nacional Eco-Escolas em Torres Novas

A Novo Verde e a ERP Portugal, entidades gestoras de resíduos de embalagens e de resíduos de equipamentos eléctricos e electrónicos (REEE), pilhas e baterias (RB), respectivamente, vão marcar presença no Seminário Nacional Eco-Escolas 2025, nos dias 17, 18 e 19 de Janeiro, com o objectivo de sensibilizar a comunidade escolar e promover a literacia ambiental.

Organizado pela Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação (ABAAE) em parceria com o município de Torres Novas, o seminário vai decorrer no Teatro Virgínia, nos Bombeiros de Torres Novas e na Escola Secundária Maria Lamas e será composto por palestras, workshops, fóruns e uma Eco-Mostra, que consiste numa feira de ambiente e sustentabilidade que vai contar com a presença de várias entidades do sector, exposições e desafios. Este evento constitui um momento de actualização, co-aprendizagem e partilha entre profissionais da área da educação para o desenvolvimento sustentável.

No primeiro dia do evento, a sessão de boas-vindas conta com a intervenção do presidente da Câmara Municipal de Torres Novas, Pedro Ferreira, do presidente da Associação Bandeira Azul de Ambiente e Educação, José Archer, do diretor-geral da Direcção-Geral de Educação, David Sousa, e do director do Departamento de Comunicação e Cidadania Ambiental da Agência Portuguesa do Ambiente, Francisco Teixeira.