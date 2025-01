Unidade de Saúde Marinhais-Glória passa a chamar-se USF Falcão Real

A Unidade de Cuidados de Saúde Personalizados (UCSP) Marinhais-Glória, integrada na Unidade Local de Saúde da Lezíria (ULS Lezíria), evoluiu para Unidade de Saúde Familiar (USF) modelo B, adoptando o nome USF Falcão Real. Esta mudança reforça a proximidade, eficiência e qualidade na prestação de cuidados de saúde primários à população, refere a instituição em comunicado. No total passam a ser 16 USF modelo B, distribuídas pelos nove concelhos abrangidos pela ULS.

Com um compromisso assistencial de 10.700 utentes, a USF Falcão Real iniciou a sua actividade no passado dia 2 de Janeiro, nas antigas instalações, com uma equipa comprometida em garantir cuidados de excelência à população que serve. Para assinalar este marco, o conselho de administração da ULS Lezíria visitou, no passado dia 6 de Janeiro, as instalações da USF Falcão Real. Durante a visita, os responsáveis interagiram com a equipa de saúde, conheceram as novas dinâmicas de funcionamento e acompanharam as melhorias implementadas no modelo assistencial.

Recorde-se que as USF modelo B são constituídas por equipas multidisciplinares, incluindo médicos de família, enfermeiros e secretários clínicos, que assumem o compromisso de assegurar o acesso regular e contínuo de todos os utentes a um médico e a um enfermeiro de família. As unidades funcionam com base em requisitos rigorosos de organização e qualidade, beneficiando de um modelo de pagamento por desempenho. O sistema de incentivos, associado à produtividade da equipa, promove uma maior eficiência, qualidade nos cuidados prestados e um melhor acesso dos utentes aos serviços de saúde.