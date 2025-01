Vinte jovens médicos em formação na Unidade Local de Saúde da Lezíria

A Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria recebeu vinte médicos internos no início de Janeiro, que vão realizar o seu internato no Hospital Distrital de Santarém (HDS) e nas unidades de cuidados de saúde primários sob tutela da ULS. O grupo é composto por 9 médicos de formação geral, três de medicina geral e familiar, e oito de formação específica nas áreas de cirurgia geral (2), pediatria (2), ortopedia (1), ginecologia e obstetrícia (1) e medicina interna (2).

O novo presidente do Conselho de Administração da ULS Lezíria, Pedro Marques, destacou a importância desta etapa formativa como uma oportunidade de aprendizagem e crescimento. “É um ano de aprendizagem e de crescimento individual. Muito boa sorte na opção que escolherem, contam com todo o apoio da direcção clínica, da direcção do internato, e dos demais profissionais, não só aqui no hospital como nos cuidados de saúde primários”, afirmou, tendo ainda encorajado os novos médicos a usufruir desta etapa: “divirtam-se, aproveitem, cresçam individualmente e profissionalmente, percebam a dimensão e a nobreza da profissão que têm. Boa sorte para todos”, desejou.

A directora clínica para os Cuidados de Saúde Hospitalares, Teresa Rodrigues, expressou o entusiasmo da instituição por receber os internos. “Quero desejar que sejam as melhores entradas e que continuem muitos anos connosco. Temos o maior gosto em recebê-los. Ficamos muitos contentes, esperamos que se dêem bem e estamos à vossa disposição”, disse.

O internato médico é composto pela formação geral - um período de formação com a duração de um ano, onde o médico tem oportunidade de contactar com vários serviços - e pela formação específica, período de especialização que poderá durar entre três a cinco anos.