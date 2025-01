Arruda dos Vinhos entrega candidatura das festas da vila a património imaterial

Entrega formal do processo aconteceu na segunda-feira, 13 de Janeiro, no âmbito das comemorações do 127º aniversário da restauração do concelho de Arruda dos Vinhos.

A entrega do processo no Património Cultural em Lisboa, aconteceu simbolicamente no dia em que se celebrou o 127º aniversário da restauração do concelho de Arruda dos Vinhos. FOTO – CM Arruda dos Vinhos

O município de Arruda dos Vinhos procedeu à entrega formal, na manhã de 13 de Janeiro, na sede da Património Cultural em Lisboa, do processo de inventariação das Festas em Honra de Nossa Senhora da Salvação, visando a sua candidatura a Património Cultural Imaterial. A entrega do processo aconteceu simbolicamente no dia em que se celebrou o 127º aniversário da restauração do concelho. O município de Arruda dos Vinhos refere que as Festas de Nossa Senhora da Salvação, que decorrem em Agosto, representam a identidade das gentes da terra e são únicas no panorama regional, inclusive pelas suas tertúlias móveis em autocarros.

O executivo liderado pelo socialista Carlos Alves quis ter todo o dossiê pronto para ser entregue antes das festas deste ano, altura em que se assinalam os 500 anos desde a primeira procissão realizada em honra da padroeira, depois de D. Manuel ter fugido para Arruda dos Vinhos para se proteger da peste negra.

Esta não é a primeira vez que Arruda dos Vinhos tenta candidatar as suas tradições a património imaterial nacional. Em 2018 apresentou uma candidatura para que as suas onze tertúlias móveis, que agregam mais de 1.500 associados, e também os seus festejos taurinos, fossem classificadas como património nacional, mas a DGPC recusou a candidatura recomendando ao município que, ao invés de classificar apenas as tertúlias, fizesse como o vizinho concelho de Vila Franca de Xira e o seu Colete Encarnado e tentasse classificar todo o conjunto das festas e o papel que têm nas tradições locais.

As tertúlias móveis de Arruda dos Vinhos funcionam todas elas em antigos autocarros, recuperados e adaptados para o efeito. A tradição começou em 1979, tendo vindo a crescer até hoje. As festas da vila celebram a união e a devoção da comunidade, promovendo a sua cultura, tradição e modernidade, com espectáculos que vão do folclore ao artesanato, largadas de toiros e música popular.