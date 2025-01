Autarca de Rio Maior critica falta de civismo de quem deixa lixo fora dos contentores

O depósito indiscriminado de resíduos no espaço público motivou uma reacção indignada do presidente da Câmara de Rio Maior.

O presidente da Câmara de Rio Maior, Filipe Santana Dias (PSD), reagiu com indignação à falta de civismo de quem não deposita devidamente o lixo nos contentores, desabafando que “contra a falta de civismo, não há sistema que aguente!”. Em publicação nas redes sociais, o autarca divulgou fotografias de lixo espalhado pelo chão junto aos contentores em dois momentos diferentes, antes e depois de o espaço ter sido limpo pelos serviços.

“Ontem, um amigo chamou-me a atenção (que agradeço) de um ponto de recolha (ecopontos) completamente sujo e com muitos resíduos espalhados pelo chão. Obviamente, acreditando que fosse um descuido dos serviços, fiz os contactos que tinha de fazer, e pedi uma limpeza com a máxima urgência, o que foi feito de imediato. Hoje, pelas 10h00, o mesmo amigo, incrédulo, enviou-me a terceira foto que vêem nesta publicação.. E os ecopontos... estão vazios... vazios…”, escreveu Filipe Santana Dias, na mensagem publicada a 8 de Janeiro, acrescentando: “sei que muito trabalho há sempre por fazer, mas assim, por causa do desleixo e desrespeito de alguns, pagamos todos… Contra a falta de civismo, não há sistema que aguente!”.