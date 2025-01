Projecto para valorizar pegadas de dinossáurios de Ourém-Torres Novas arranca este ano

O projecto de valorização do Monumento Natural das Pegadas de Dinossáurios de Ourém-Torres Novas, que inclui a instalação de uma réplica de um saurópode, arranca este ano, divulgou o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF). O investimento, na ordem dos 480 mil euros e a concretizar em três anos, resulta de um protocolo de colaboração assinado em Dezembro entre ICNF, Associação para o Desenvolvimento das Serras de Aire e Candeeiros (Adsaica) e Associação Portuguesa da Indústria dos Recursos Minerais (Assimagra).

Segundo o ICNF, o acordo visa implementar a primeira fase do projecto de conservação, valorização e divulgação daquele monumento para criar as condições estruturais de salvaguarda dos valores existentes e da sua visitação. Por outro lado, “atende às necessidades das empresas da indústria extractiva na implementação de medidas de geoconservação e recuperação ambiental na área do Parque Natural das Serras de Aire e Candeeiros [PNSAC]”, onde se encontra a jazida. Esta fase, integrada num projecto mais amplo de intervenções futuras, contempla acções de carácter infraestrutural, considerando as necessidades mais prementes e de beneficiação identificadas pelo ICNF e pela Adsaica, para a visitação do monumento.

O ICNF destacou os trabalhos relativos à melhoria das condições de segurança dos visitantes e às novas áreas temáticas, como as dedicadas à evolução da flora no PNSAC desde o Jurássico Médio à actualidade no espaço do Jardim Jurássico, e a criação de um novo ponto de água, para recriar o paleoambiente que os dinossáurios saurópodes conheceram neste local. Já na área da jazida, além de melhores condições de segurança para os visitantes, prevê-se a colocação de uma estrutura de acolhimento/resguardo de grupos para proteção de condições atmosféricas adversas ou a criação de um circuito alternativo de visitação. Entre os trabalhos está a instalação de uma réplica de dinossauro, que terá cerca de 12 metros de altura e 30 metros de comprimento (da cabeça à cauda). Em avaliação está o material a utilizar e se será o esqueleto ou a réplica de corpo inteiro, explicou o ICNF. O ICNF esclareceu ainda que a concretização do projecto “está dependente da adesão das empresas exploradoras no âmbito do cumprimento dos instrumentos de gestão do território aplicáveis no PNSAC”.

As pegadas foram descobertas em Julho de 1994, na Pedreira do Galinha, classificada em Outubro de 1996 como monumento natural. Este tem 20 trilhos, incluindo o maior trilho de pegadas de dinossáurios saurópodes do mundo, de 147 metros de comprimento, com 175 milhões de anos.

Este monumento, assim como a jazida com Pegadas de Dinossáurios de Vale de Meios (Santarém), passaram a integrar, desde 2024, a lista dos 200 geossítios mais relevantes a nível global, reconhecimento atribuído pela União Internacional das Ciências Geológicas (UICG, na sigla inglesa). Desde a sua abertura ao público, em Março de 1997, o monumento, localizado a 10 quilómetros de Fátima, já recebeu cerca de 572 mil visitantes. “Acredita-se que a dinâmica imposta pelo projecto, bem como a visibilidade da recente distinção da IUGS, irá aumentar o número de visitantes nacionais e estrangeiros, pelo que a implementação do actual projeto se torna indispensável para a melhoria das condições de visitação”, acrescentou o ICNF.