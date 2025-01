Trio de assaltantes rouba mala com dinheiro a vigilante na Póvoa de Santa Iria

Três encapuzados roubaram uma mala com dinheiro a um vigilante de uma empresa de transporte de valores junto à estação de comboio da Póvoa de Santa Iria.

Três homens encapuzados roubaram, no sábado de manhã, na Póvoa de Santa Iria, uma mala com dinheiro que estava a ser transportada por um vigilante de uma empresa de transporte de valores. O assalto ocorreu junto ao supermercado, localizado próximo da estação da CP da Póvoa de Santa Iria, por volta das 11h30.

No entanto, a empresa de segurança activou o alarme de fumo da mala, que acabou por ser encontrada a algumas centenas de metros do local do crime, na Avenida D. Afonso Vicente Valente.

Os suspeitos fugiram de carro e continuam a ser procurados pelas autoridades, segundo disse à Lusa fonte da Direcção Nacional da PSP.

Não é conhecido o valor monetário que estava dentro da mala e não há feridos a registar.

