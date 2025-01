Castanheira do Ribatejo está outra vez sem médico e utentes queixam-se

A Comissão de Utentes da Castanheira do Ribatejo e Cachoeiras vai entregar no dia 24 de Janeiro, no Ministério da Saúde, um abaixo-assinado com 1.500 subscritores reclamando a urgente colocação de médicos no Centro de Saúde de Castanheira do Ribatejo. A unidade de saúde, neste momento e segundo os utentes, apenas presta serviços de enfermagem depois de o único médico do quadro que ainda prestava serviço ter saído em Dezembro, após pedir transferência para Samora Correia.

A falta de médicos em Castanheira do Ribatejo tem gerado protestos e a comissão diz estar muito preocupada com a situação, lamentando que a Unidade Local de Saúde Estuário do Tejo não esteja a fazer o suficiente para resolver a situação. Actualmente, estima a comissão, a saída do médico deixou 7.730 utentes sem médico de família. O porta-voz da comissão explica que a única forma que os utentes têm hoje de conseguir ser atendidos por um médico é ligando a linha SNS24 e solicitar a marcação de consultas que, por norma, têm obrigado a deslocações a localidades vizinhas, como Vila Franca de Xira, Forte da Casa ou até Benavente. Segundo o presidente da comissão, já terá acontecido pessoas terem consultas marcadas e ao deslocarem-se aos centros de saúde perceberam que os médicos não compareceram.

A recolha de assinaturas começou em Outubro, como O MIRANTE noticiara, visando também dar nota do descontentamento face à forma como tem funcionado o centro de saúde da vila, onde à falta de médicos se juntaria a alegada falta de material que, alerta a comissão, tem obrigado muitos utentes a recorrer às farmácias para realizar tarefas como mudar pensos.

Segundo o documento que agora vai ser entregue ao Ministério da Saúde, entre as necessidades estão a falta de profissionais, com a consequente falta de capacidade de resposta aos utentes da freguesia. Refere ainda a comissão que há falta de material médico de uso diário e de desgaste rápido, “fazendo com que os utentes sejam encaminhados para as farmácias de serviço”.

No abaixo-assinado a Comissão de Utentes alerta também para que sejam retirados aos funcionários da segurança e às funcionárias da limpeza tarefas como a entrega e recolha de documentação com dados confidenciais dos utentes ou do cartão de utente. Exige ainda a resolução de prestação de cuidados básicos recusados pelas enfermeiras de serviço e o pedido de alargamento do horário do centro de saúde ou criação de um serviço semelhante a um Centro de Atendimento e Tratamentos Urgentes.

A Comissão de Utentes da Castanheira e Cachoeiras já pediu uma reunião urgente ao presidente do conselho de administração da Unidade Local de Saúde do Estuário do Tejo, Carlos Andrade Costa, para abordar este problema mas continua sem ter respostas, o que leva a comissão a ponderar realizar outras medidas de protesto para denunciar a gravidade da situação.