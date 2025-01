Cruz Vermelha reforça assistência à população de Coruche

A Câmara Municipal de Coruche está a negociar com a Cruz Vermelha Portuguesa um protocolo para assegurar um reforço no apoio à população durante o mês de Janeiro. Segundo explica o presidente da autarquia, Francisco Oliveira (PS), a prestação de serviços por parte da instituição, pelo menos durante mês de Janeiro, pretende fazer face à necessidade de garantir mais assistência à população, especialmente durante o período de Inverno. “A população é idosa e necessita desse apoio”, realça o autarca.

O autarca refere ainda que aquilo que se pretende é que a Cruz Vermelha reforce e complemente o serviço de socorro de emergência no horário diurno, durante sete dias por semana. “Estamos a projectar, ainda não está contratualizado e, portanto, com um grau de certeza muito seguro, diria que durante este mês de Janeiro vai entrar em funcionamento”, acrescenta.

Frota de ambulâncias em dificuldades no período das festas

O vereador Osvaldo Mendes (PSD) questionou a maioria socialista sobre o estado da frota de ambulâncias dos Bombeiros Municipais de Coruche, manifestando preocupação pela inoperacionalidade de seis viaturas devido a avarias no final do ano. Francisco Oliveira reconheceu os problemas mecânicos que afectaram a frota, sobretudo no final de Dezembro. Segundo o presidente, o protocolo existente com o INEM inclui a cedência de uma ambulância que está numa oficina em Leiria para reparação. A viatura em questão tem quase um milhão de quilómetros e a autarquia já apelou ao INEM para que seja substituída no decorrer deste ano para evitar que esteja constantemente na oficina.

“Na altura, ficámos apenas com uma ambulância a funcionar, porque três estavam nas nossas oficinas, uma em Évora e outra em Leiria. Foi feita uma pressão muito grande para repararmos duas dessas ambulâncias e, no início do ano, estavam já três ambulâncias operacionais a circular”, detalha o autarca.

Ainda segundo Francisco Oliveira, a demora na reposição de peças por parte das empresas dificultou as reparações, mas a autarquia fez pressão para que a entrega dos materiais fosse feita no mais curto espaço de tempo. Actualmente, uma ambulância permanece em Évora, para substituição do motor, e a viatura do INEM continua em Leiria. Apesar das dificuldades, a autarquia sublinha que foi possível dar resposta às necessidades de socorro da população.

Reunião com o Ministério da Saúde na calha

O vereador Valter Jerónimo (CDU) deixou vincada a necessidade de a câmara municipal fazer o ponto de situação da saúde no concelho de Coruche junto do Ministério da Saúde, numa audiência para reivindicar melhores condições no centro de saúde. O autarca comunista mostrou-se preocupado por a unidade de saúde “não poder assegurar uma resposta durante 24 horas”, uma questão que se agrava pela “falta de resposta do INEM quando solicitados”.

Francisco Oliveira anuiu à necessidade de dar conta da situação actual no concelho aos governantes com a pasta da saúde, confrontando-os com o desejo de ter “horários que não sejam reduzidos”, sobretudo quando nos últimos dias do ano os atendimentos estiveram “a funcionar a 50%” em termos de disponibilidade horária, o que “é manifestamente pouco”.