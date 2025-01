Misericórdia de Santarém recebe 20 mil euros do município para comprar elevador

A Santa Casa da Misericórdia de Santarém vai contar com um apoio financeiro por parte da Câmara de Santarém no valor de 20 mil euros. O subsídio, aprovado na última reunião do executivo municipal, destina-se a comparticipar a aquisição de um elevador para a Casa de Acolhimento – Unidades Residenciais Primeiro Passo e Lar dos Rapazes. O fornecimento e montagem do elevador é 34.560 euros acrescido de IVA à taxa legal em vigor.

Conforme Diagnóstico Social do Município de Santarém 2024/2027, essas duas valências da Misericórdia de Santarém têm capacidade para acolher 32 crianças e jovens, sendo que a Unidade Primeiro Passo encontra-se com a capacidade esgotada (12 utentes) e o Lar dos Rapazes tem 11 utentes, lê-se na informação de suporte constante na proposta.