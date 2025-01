Obras em arruamentos degradados de Vale da Pinta

Câmara do Cartaxo está momento a alcatroar vias em Vale da Pinta. Empreitada de conservação e manutenção das estradas 2023/2025 abrange todas as freguesias do concelho e o investimento é de 2,25 milhões.

Estão em curso os trabalhos de manutenção e requalificação de arruamentos na Zona do Sol Posto em Vale da Pinta, concelho do Cartaxo, vias que, segundo o município, se encontravam em “elevadíssimo estado de degradação”. A intervenção tem como objectivo melhorar a segurança e as condições de circulação para os utilizadores da via.

A empreitada de conservação e manutenção de estradas 2023/2025 envolve um investimento de 2,25 milhões de euros dividido pelos três anos. “O valor é claramente insuficiente para resolver todos os problemas que temos no concelho, vamos ter em atenção aquilo que considerarmos prioritário. O objectivo é ir aos sítios onde passa mais gente para que o pouco dinheiro que temos seja utilizado de forma a impactar o maior número de pessoas possível”, referiu o presidente de câmara, João Heitor (PSD), em sessão camarária.

Recorde-se que o autarca já tinha dito publicamente ser uma vergonha o estado das estradas da freguesia de Pontével e um pouco por todo o concelho, a tal ponto que se torna penosa a circulação em algumas delas. O lamento e crítica foram deixados em Assembleia Municipal do Cartaxo que decorreu em Pontével. “Assim que a empreitada de requalificação de algumas estradas do concelho estiver pronta garanto que estas ruas no centro de Pontével não vão ser esquecidas”, afirmou João Heitor.