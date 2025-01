Antiga panificadora de Alcanhões servia para cultivar canábis

A GNR desmantelou um laboratório “dedicado ao cultivo de canábis” localizado nas instalações da antiga Panificadora Regional de Alcanhões, no concelho de Santarém, indicou fonte oficial do Comando Territorial de Santarém da GNR à Lusa. De acordo com a GNR, a investigação ainda está em curso e as autoridades continuam a apurar a quantidade de droga apreendida, bem como o material encontrado no local.

“Estamos a recolher provas e as agências de inquérito seguirão com as investigações para avaliar o impacto desta operação. Neste momento, está a ser feita a apreensão”, referiu a fonte do Comando Territorial de Santarém. A GNR informou que os detalhes desta operação serão divulgados na quarta-feira num comunicado.