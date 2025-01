Arruda dos Vinhos e GNR preparam videovigilância no Parque das Rotas

Vai avançar no Parque das Rotas em Arruda dos Vinhos a implementação de um sistema de videovigilância visando reforçar a manutenção da segurança pública, protecção das pessoas e bens. O protocolo que efectiva este reforço da segurança pública no concelho foi assinado entre o município e a Guarda Nacional Republicana a 14 de Janeiro.

O documento de cooperação visa a implementação, activação e posterior gestão do sistema de videovigilância do sistema, que ficará na responsabilidade das autoridades policiais.

Segundo o município, o grande objectivo da videovigilância é prevenir condutas criminosas ou desviantes com impacto negativo na população local e visitantes, conferindo maior eficácia operacional por parte da GNR em caso de incidentes,. A videovigilância pode constituir-se também como um mecanismo complementar da actividade policial, nas dimensões preventiva e reativa, ajudando até a identificar criminosos ou comportamentos desviantes.

Tal como O MIRANTE já tinha noticiado, o concelho de Arruda dos Vinhos é considerado um território seguro em que a criminalidade violenta tem descido mas a maior preocupação continuam a ser os acidentes rodoviários que têm subido face ao ano anterior. As conclusões foram apresentadas na última reunião alargada do Conselho Municipal de Segurança.

Segundo as contas da Guarda Nacional Republicana (GNR) no último ano foram registados 389 crimes, sendo que entre Janeiro e Agosto deste ano já deram entrada na guarda queixas de 248 crimes. Destes, a maioria diz respeito a burlas, furtos e roubos, seguido de crimes contra as pessoas, tráfico de droga, ofensas à integridade física e danos. A criminalidade violenta está a descer, segundo a GNR, tendo havido registo de cinco casos o ano anterior: um de sequestro, dois de extorsão, um de roubo a uma residência e outro de resistência e coação a funcionário. Menos três que o ano anterior. A sede de concelho, Arruda dos Vinhos, continua a ser onde há registo de mais crimes, seguido de Arranhó, S. Tiago e Cardosas.

Já no que toca à sinistralidade rodoviária os números são menos animadores, com uma subida dos 138 o ano passado para os 148 acidentes só entre Janeiro e Agosto deste ano. Arruda dos Vinhos é a freguesia com maior número de acidentes este ano (126), seguido de Arranhó (19) e S. Tiago (3). Nas Cardosas não houve registo de qualquer acidente.