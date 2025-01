Associação de Moradores dos Foros da Charneca assinala um ano com reunião com a população

A Associação de moradores e proprietários de Foros da Charneca, Benavente, fez um ano de existência no domingo. Para assinalar a data realizou-se uma reunião aberta à população no centro social da localidade. Os moradores expuseram os seus problemas para posteriormente serem transmitidos à Câmara Municipal de Benavente, Águas do Ribatejo, Junta de Freguesia de Benavente e demais entidades.

A maioria das questões prende-se com falta de saneamento, falta de escoamento de águas, arranjo de passeios, colocação de lombas redutoras de velocidade e o novo aeroporto.

A associação apresentou as contas do ano 2024 e o plano de actividades para 2025. No final brindou-se com um “porto de honra”.

*Notícia desenvolvida numa edição impressa de O MIRANTE