Despiste na Venda da Gaita em Tomar causou um ferido

O despiste de um automóvel provocou um ferido ligeiro na localidade de Venda da Gaita, concelho de Tomar. O alerta para o acidente foi dado às 9h23 de segunda-feira, 20 de Janeiro. No local estiveram os Bombeiros do Município de Tomar, apoiados por três viaturas e sete operacionais, assim como a PSP e o SIV Tomar. O ferido, condutor do veículo, foi assistido no local, mas recusou assistência hospitalar.