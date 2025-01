Grupo de cidadãos questiona sobre demolição do antigo Mercado de Abrantes mas fica sem resposta 

Porta-voz do grupo de cidadãos Amigos do Mercado de Abrantes questionou o presidente do município sobre o que vai acontecer às fachadas principais e painéis de azulejos do antigo Mercado de Abrantes, que vai ser reconvertido em multiusos, mas ficou sem resposta.

O porta-voz do grupo informal de cidadãos Amigos do Mercado de Abrantes, José Rafael Nascimento, foi à última reunião do executivo municipal, realizada na manhã de terça-feira, 21 de Janeiro, questionar o presidente daquela autarquia sobre a eventual demolição das duas fachadas principais e painéis de azulejos do antigo edifício mercado diário da cidade. A exposição foi longa e mereceu uma igualmente longa intervenção do autarca de Abrantes, Manuel Valamatos, mas as perguntas sobre a possível demolição foram ignoradas.

“Pode garantir aos cidadãos que a empreitada de construção do novo edifício não prevê nem levará à demolição integral do edifico histórico e que as suas duas fachadas principais serão integralmente mantidas e preservadas? Pode garantir que a mesma empreitada não prevê nem levará à destruição dos painéis de azulejos? Onde ficarão os painéis com a inscrição 'mercado municipal'?”, questionou objectivamente José Rafael Nascimento, que além de porta-voz deste grupo informal é eleito na Assembleia Municipal de Abrantes pelo Movimento Alternativacom.

*Notícia desenvolvida na próxima edição semanal de O MIRANTE