Intervenção na Rua José Ribeiro da Costa no Cartaxo

A Câmara do Cartaxo deu início aos trabalhos de conservação e manutenção do pavimento em parte da Rua José Ribeiro da Costa, no Cartaxo. A empreitada faz parte de um plano faseado que abrange todas as freguesias do concelho, com prioridade para as áreas mais necessitadas, tendo em conta a importância das vias, o número de utilizadores e o seu estado de conservação. Os munícipes não devem estacionar na rua até à conclusão das obras.

A empreitada de conservação e manutenção de estradas 2023/2025 envolve um investimento de 2,25 milhões de euros dividido pelos três anos. “O valor é claramente insuficiente para resolver todos os problemas que temos no concelho, vamos ter em atenção aquilo que considerarmos prioritário. O objectivo é ir aos sítios onde passa mais gente para que o pouco dinheiro que temos seja utilizado de forma a impactar o maior número de pessoas possível”, referiu o presidente de câmara, João Heitor (PSD), em sessão camarária.