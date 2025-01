Novo sítio para estacionar junto à estação de Santana

Novo parque de estacionamento de Santana localiza-se do lado esquerdo da estação

O município do Cartaxo disponibilizou um novo parque de estacionamento provisório junto à estação de comboios de Santana-Cartaxo, localizado do lado esquerdo da entrada da estação. O espaço foi criado para responder à falta de lugares, facilitando o acesso à estação e melhorando a comodidade dos utilizadores do transporte ferroviário.