Rotunda sem luz, desperdício de água e árvores perigosas em Coruche

Um munícipe foi à última reunião de câmara de Coruche expor problemas como a falta de iluminação na rotunda do Monte da Barca, uma fuga de água persistente nas curvas do Castelo e árvores de grande porte na Quinta do Lago.

José Manuel Pinto, um munícipe de Coruche, foi à última reunião de câmara chamar a atenção dos autarcas para alguns problemas, como a falta de iluminação na rotunda do Monte da Barca, localizada numa área estratégica de ligação entre freguesias, que serve várias estradas nacionais e é porta de entrada para a Feira Internacional da Cortiça.

O cidadão salientou que os postes de iluminação em redor da rotunda estão inoperacionais há mais de dois anos. “Será que ninguém repara? Esta rotunda é o acesso para Couço, Santana do Mato e Abrantes e recebe milhares de pessoas durante a FICOR, mas está sem luz e apresenta sinais de vandalismo e deterioração”, criticou. José Pinto questionou se está previsto algum projecto para dar luz à rotunda, proporcionando mais segurança rodoviária e beneficiando a imagem daquele que é um dos principais acessos a Coruche.

Outro ponto sensível destacado pelo habitante é o desperdício de água nas curvas do Castelo, um acesso muito frequentado pelos automobilistas que se dirigem aos supermercados na zona alta de Coruche. O morador alerta para uma fuga de água que “escorre 24 horas por dia” há vários meses. “Estamos a falar de milhares de litros de água desperdiçados todos os meses. Por enquanto, não houve acidentes graves, mas nas noites frias, a água que congela no asfalto pode causar derrapagens e sinistralidade”, relatou o cidadão que apela a uma solução urgente para o problema.

Já na Quinta do Lago, mais precisamente na zona da Mina do Barata, são os eucaliptos com mais de 30 anos que preocupam os habitantes da Travessa 25 de Abril e da Rua José Afonso. Segundo José Pinto, estas árvores atingiram uma altura perigosa e já ocorreram quedas de ramos de grandes dimensões. “As árvores apresentam sinais de que poderão precisar de manutenção. Se um dia uma delas cair, pelo tamanho que têm, pode causar danos sérios”, adverte.

O presidente da Câmara de Coruche, Francisco Oliveira (PS), garante que serão tomadas medidas para resolver os problemas identificados. “Podia dissertar sobre cada uma delas, mas prefiro tomar boa nota e corrigir. Tenho informação suficiente para explicar cada uma destas circunstâncias”, concluiu.