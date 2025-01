Aprovado concurso de 6,5 milhões de euros para nova escola superior em Abrantes

Executivo camarário aprovou lançamento do concurso da empreitada para a construção da nova Escola Superior de Tecnologia. Um objectivo com 25 anos e que representa um investimento de 6,5 milhões de euros.

Foi aprovado pelo executivo da Câmara de Abrantes, na reunião de 21 de Janeiro, o lançamento do concurso da empreitada para a construção da nova Escola Superior de Tecnologia de Abrantes (ESTA), que vai representar um investimento de 6,5 milhões de euros (mais IVA), que vão contar com o apoio de fundos comunitários, no âmbito do Fundo de Transição Justa (FTJ) em 85%. A nova ESTA vai-se instalar no Tagusvalley - Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes e a obra, suportada em 15% com verbas municipais, tem um prazo de execução de 1.020 dias.

O presidente do município, Manuel Valamatos (PS) lembrou que “há 25 anos que era prometido uma nova escola, novas instalações, contemporâneas, capazes de captar alunos, de mobilizar a comunidade educativa, nomeadamente mobilizar e motivar os professores, assistentes técnicos, operacionais, os não docentes, mas também envolver a comunidade estudantil”.

“Hoje é um dia muito importante. Temos vindo ao longo do mandato a lançar obras para aumentarmos a nossa dinâmica económica e social, e a Escola Superior de Tecnologia de Abrantes desempenha um papel muito importante no concelho, na região, e está no edifício onde está, há 25 anos, de forma precária”, disse à Lusa o autarca socialista após a aprovação do lançamento do concurso.

A autoridade gestora do Programa Regional do Centro (Centro2030) anunciou em Junho passado que iria submeter à Comissão Europeia (CE) a candidatura à criação da futura ESTA, no âmbito do FTJ e das compensações económicas e sociais decorrentes do encerramento, em 2021, da central a carvão no Pego, em Abrantes, tendo o percurso feito para aprovação do investimento sido lembrado pelo autarca.

“Fiz dezenas, para não dizer centenas de reuniões com o Politécnico [de Tomar], com a Escola Superior de Tecnologia, com alunos, com professoras, fiz reuniões com a CCDR Centro, que é a entidade que faz a gestão dos fundos comunitários, com muitos agentes europeus para conseguir encontrar o financiamento para esta grande intervenção, de sete milhões de euros, onde temos aqui uma aprovação [apoio], através do Fundo de Transição Justa, de seis milhões de euros”, destacou.

A proposta visa agregar todas as valências da ESTA, que actualmente se encontram dispersas em vários edifícios no centro da cidade e no Parque de Ciência e Tecnologia de Abrantes, e "dotar a sub-região do Médio Tejo de instalações adequadas e cursos superiores”.

ESTA reforça oferta formativa

O presidente do município anunciou na mesma reunião, no período antes da ordem do dia, que a ESTA acaba de reforçar a sua oferta formativa, contando agora com mais um mestrado em Cinema e Documentário. “Foi aprovado novo mestrado que responde às necessidades do prosseguimento dos estudos da licenciatura de Comunicação Social e Cinema e Média Digitais, que também foi aprovada”.

Destacando que se trata do avanço de “dois cursos de grande importância”, o autarca quis “felicitar os docentes e directora da ESTA pelo trabalho incrível que fizeram para garantir esta licenciatura e trazer mais um mestrado. É um avanço incrível para a cidade, o concelho e região”, sublinhou, lembrando que a Escola esteve para perder oferta formativa.