Condutor resgatado ileso no rio Sorraia em Coruche

Homem foi retirado do automóvel a cerca de 15 metros da margem do rio Sorraia.

Um homem de 54 anos foi resgatado na madrugada de quarta-feira, 22 de Janeiro, do rio Sorraia, na zona do Couço, em Coruche, depois de a viatura em que seguia ter sido arrastada devido ao colapso de uma ponte provisória na sequência da forte precipitação que atingiu a região.

O resgate foi realizado por mergulhadores, que retiraram o condutor ileso da viatura parcialmente submersa.

O alerta para o incidente foi dado pelas 1h30 quando o homem regressava a casa depois do trabalho. O forte aguaceiro fez ruir a ponte provisória entre Escusa e Lamarosa, instalada devido ao encerramento da travessia principal por falta de segurança. Uma viatura que seguia à frente conseguiu atravessar antes do colapso.

No local estiveram 31 operacionais, apoiados por 20 viaturas dos bombeiros, GNR e Protecção Civil.

Outra ocorrência semelhante, mas menos complexa, ocorreu na tarde de quarta-feira com uma viatura a ficar retida devido a uma ribeira que transbordou junto ao Bairro da Areia.