Hospital de Santarém realizou curso de abordagem da diabetes

A equipa do Centro de Tratamento com Perfusão Subcutânea de Insulina do Grupo da Diabetes Pediátrica do Hospital Distrital de Santarém (HDS) organizou, no passado dia 17 Janeiro, o segundo Curso Teórico-prático de abordagem da diabetes mellitus tipo 1 (DM1) em idade pediátrica, dirigido a profissionais de saúde da Unidade Local de Saúde (ULS) da Lezíria e da ULS Médio Tejo.

De acordo com Filipa Vilarinho, pediatra e coordenadora do Centro de Tratamento de Sistemas de Perfusão Subcutânea Contínua de Insulina (PSCI), “esta acção teve como objectivo contribuir para a formação de todos os que lidam com crianças e adolescentes com DM1, uma das doenças crónicas mais frequentes em idade pediátrica”.

O curso contou com um programa diversificado, incluindo temas como introdução à diabetes, terapêutica nutricional com foco na contagem de hidratos de carbono, insulinoterapia e monitorização contínua da glicose. De igual modo, foram abordados aspectos práticos essenciais, como o ajuste da terapêutica em situações especiais, e discutidos os desafios psicossociais associados à diabetes.

Recorde-se que o Grupo da Diabetes Pediátrica do HDS é composto por uma equipa multidisciplinar de 16 profissionais, incluindo enfermeiras, médicas, nutricionista, psicóloga e educadora de infância, que asseguram uma abordagem integrada, contribuindo para a melhoria da qualidade de vida dos seus utentes e das suas famílias, refere a instituição em comunicado.