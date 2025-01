Alenquer assinala dez anos de educação para o empreendedorismo com seminário

A disciplina “Educação Empreendedora” comemora 10 anos de existência no concelho de Alenquer. Para assinalar a data, o município promove o seminário “Educar para Empreender”, a 24 de Janeiro, no Museu João Mário em Alenquer. A iniciativa é vocacionada para educadores de infância, professores do ensino básico, ensino secundário e educação especial e evidenciará referenciais científicos de apoio ao empreendedorismo, a relevância do desenvolvimento da atitude empreendedora, entre outras condições essenciais para o ensino da disciplina “Educação Empreendedora”.

Os dois painéis que fazem parte do seminário vão contar com representantes do Conselho Nacional de Educação, da Direcção-Geral da Educação, da Federação das Associações de Pais e Encarregados de Educação das Regiões do Oeste, da Lezíria Tejo e Médio Tejo, Confederação Nacional das Associações de Pais, dos quatros agrupamentos escolares do concelho e de empresas com provas dadas em Alenquer no que ao empreendedorismo diz respeito. No final do seminário os participantes recebem um certificado do Centro de Formação Pêro de Alenquer e que conta com uma Acção de Curta Formação.