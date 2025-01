Para a delegação do distrito de Santarém Ana Luís tem como seus números dois, para delegados adjuntos, Adelino Miguel Saldanha e Margarida Reis

A apresentação da candidatura de Ana Luís à Delegação de Santarém da Ordem dos Engenheiros é esta quinta-feira, 23 de Janeiro, na delegação da ordem na Avenida Madre Andaluz, em Santarém. A apresentação está marcada para as 19h00 e conta com o candidato à presidência da Região Sul, António Carias de Sousa.

Para a delegação do distrito de Santarém Ana Luís tem como seus números dois, para delegados adjuntos, Adelino Miguel Saldanha e Margarida Reis. O suplente é André Valentim. Ana Luís é engenheira de minas, curso que tirou no Instituto Superior Técnico. Considera-se uma apaixonada pela profissão e tem experiência nas funções dirigentes na ordem como delegada adjunta de Santarém nos últimos anos. A engenheira diz que se sente preparada, junto com a sua equipa, para um novo desafio.

A candidatura orienta-se em quatro valores estratégicos: Valorizar a engenharia; Prestigiar os engenheiros na sociedade; Atrair para rejuvenescer e sustentar; Agilizar simplificando e modernizando. Uma das ideias também é a de promover a ligação a outros sectores da sociedade.