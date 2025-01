Associação da Raça do Cavalo Luso-Árabe envolvida em polémica por suposta dívida

Francisco Correia denunciou a O MIRANTE que a Associação da Raça do Cavalo Luso-Árabe (ACRLA), organizadora do II Concurso Morfofuncional do Cavalo Luso-Árabe 2024, evento incluído no II Festival do Cavalo Luso-Árabe, em Coruche, deixou por pagar um serviço de baptismo equestre incluído na programação do evento, realizado a 4 de Maio de 2024,

De acordo com o mesmo cidadão, o orçamento foi adjudicado por um elemento da associação que terá recusado o pagamento e deixado passar o prazo de vencimento da factura. A denúncia levanta ainda questões sobre possíveis ajudas financeiras recebidas pela associação por parte de autarquias, o que seria, alegadamente, incompatível com a contracção de dívidas.

Em declarações ao nosso jornal, Maria Lopes Aleixo, secretária da Associação da Raça do Cavalo Luso-Árabe, refutou categoricamente as acusações, começando por esclarecer que a associação não recebe apoios financeiros de autarquias ou do Estado e que funciona exclusivamente com trabalho voluntário. “Gostávamos de receber, sem dúvida, mas não recebemos nada. Somos uma associação sem fins lucrativos, e todas as pessoas que participam nos nossos eventos fazem-no de forma voluntária”, vinca.

A dirigente esclareceu ainda que o problema decorre de uma inconformidade na facturação apresentada por um senhor que não é de Coruche, sem adiantar mais pormenores acerca do denunciante. Segundo Maria Lopes Aleixo, a factura apresentada incluía despesas como palhas e rações que não constavam no acordo. “A situação já foi analisada pela direcção, que decidiu não pagar a factura enquanto esta não estiver conforme o orçamento aprovado”, afirmou.

Segundo O MIRANTE apurou, a prestação de serviços refere-se a passeios a cavalo dirigido ao público infantil. A associação possui um departamento de contabilidade e perante a entrada de uma factura que não estava conforme o orçamento, a mesma não foi paga. Se entretanto, o documento for apresentado de acordo com o solicitado a direcção avaliará a situação. A dirigente acrescentou que o montante em questão é “muito baixo”, não superando os 100 euros. “Enquanto não apresentar a factura como deve ser, é óbvio que não vamos pagar. Não é por causa disto que vamos deixar de fazer o nosso trabalho”, sublinha.

Evento com pouca adesão

O II Concurso Morfo-Funcional do Cavalo Luso-Árabe, realizado na Praça de Toiros de Coruche, contou com várias actividades, incluindo uma romaria a cavalo e um baptismo equestre, mas a adesão do público foi muito reduzida. Maria Lopes Aleixo apontou ainda que a associação teve despesas significativas e não obteve lucro com o evento.

A Associação da Raça do Cavalo Luso-Árabe dinamiza, apoia e promove o cavalo de Raça Luso-Árabe, a nível nacional e internacional. Recentemente participou na Feira Nacional do Cavalo na Golegã, em Novembro de 2024. No seguimento do trabalho em curso, a associação reuniu-se, recentemente, com o ministro e o secretário de Estado da Agricultura.