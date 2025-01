Compra do pavilhão da Nersant ainda está por concretizar

A escritura para a compra do pavilhão de exposições da Nersant, localizado em Torres Novas, pela Additional Parade e a Imohorizonte por um milhão e 900 mil euros, esteve agendada mas acabou por não se concretizar, embora os contratantes tenham estado no notário. A informação foi avançada a O MIRANTE pelo presidente da Câmara de Torres Novas, Pedro Ferreira, que acrescentou que a autarquia tem notificado a associação empresarial, com a qual tem um protocolo em vigor que lhe dá direito a 30% do valor da venda do pavilhão, para que lhe sejam transmitidos todos os passos dados no que respeita ao negócio em causa.

O autarca socialista adiantou ainda que a Nersant - Associação Empresarial da Região de Santarém, presidida por António Pedroso Leal, tem cumprido com essa responsabilidade e que, inclusive, quer marcar presença numa sessão de assembleia municipal para dar uma “justificação pública de todo o processo” que envolve a venda do pavilhão.

O MIRANTE contactou Tiago Alexandre, um dos empresários fundadores da Imohorizonte, Sociedade de Investimentos Imobiliários, Lda., com sede em Alferrarede, no concelho de Abrantes, que não quis adiantar o motivo para a não concretização da escritura, garantindo, no entanto, que a mesma “vai avançar”.

Além do direito a 30% do valor da venda daquele imóvel que costumava acolher a Fersant - Feira Empresarial da Região de Santarém, o município de Torres Novas fica com direito a poder utilizar o auditório, a zona do restaurante, do bar e das startups, tal como estipulado no protocolo existente com a Nersant. Também a Associação Industrial Portuguesa (AIP) tem direitos sobre o pavilhão, estando protocolado que se o imóvel for vendido esta recebe 35% do valor. A venda do pavilhão é vista como uma espécie de tábua de salvação para a Nersant, que acumula dívidas na ordem dos milhões de euros.