Ensaio de rega gota-a-gota na cultura do arroz viabiliza produção em terrenos convencionais

As empresas Magos IS, Rivulis, Lusosem, ADP Fertilizantes e Hidrosoph apresentaram os resultados do ensaio de produção de arroz com rega gota-a-gota, no dia 16 de Janeiro, no auditório Cais da Vala, em Salvaterra de Magos, perante uma centena de agricultores e técnicos.

O consórcio revelou que obteve 5.852 kg de arroz por hectare, com 71% de rendimento industrial, neste ensaio realizado numa parcela de quatro hectares, propriedade do agricultor José Gaga, em Porto Senhorinho, na Azambuja. A sementeira do arroz, um carolino da variedade Teti, decorreu a 4 de Junho e a ceifa a 7 de Novembro. O consumo médio de água de rega foi de 8.703 L/hectare.

Segundo o consórcio, o ensaio demonstra que a rega gota-a-gota viabiliza a produção de arroz em terrenos convencionais, sem necessidade de nivelamento, abrindo a possibilidade de integrar o arroz numa rotação com outras culturas regadas por gota-a-gota, entre as quais, o tomate para indústria, o milho ou outras anuais.

Salienta também que aquela nova forma de produzir arroz permite uma gestão mais eficiente da água, ajustando a dotação de rega às necessidades reais da cultura; e uma gestão mais eficaz do controlo das infestantes, devido a uma maior flexibilidade nas soluções herbicidas e na sua aplicação; e aumenta a flexibilidade da aplicação dos fertilizantes, melhorando a repartição dos nutrientes ao longo do ciclo da cultura, com menos perdas e menor impacto ambiental.

Este é o terceiro ano de ensaios de produção de arroz com rega gota-a-gota no Ribatejo e o consórcio de empresas pretende continuar os ensaios em 2025.