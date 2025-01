Médio Tejo com projectos para combater o desemprego entre os jovens

O Tagusvalley – Centro de Ciência e Tecnologia de Abrantes recebeu o evento “Portugal Inovação Social: Médio Tejo”. A iniciativa, que contou com a presença do presidente da Câmara de Abrantes, Manuel Valamatos (PS), entre outras personalidades, teve como objectivo assinalar o arranque dos projectos Geração Circular e iMAGINE. Na apresentação, no dia 20 de Janeiro, foi explicado que os dois projectos surgiram da identificação de um problema social, que é o desemprego jovem.



No discurso de abertura, Manuel Valamatos, referiu que cada vez mais Abrantes e a região do Médio Tejo afirmam-se como exemplo de desenvolvimento, “contrariando a ideia de que as oportunidades são apenas um privilégio para as famílias e para os jovens que vivem nos grandes centros urbanos do país”. O autarca vincou que a juventude é o motor de desenvolvimento da região, na construção do futuro colectivo, “por isso é nosso compromisso garantir-lhes as ferramentas e as condições necessárias para que possam concretizar os seus sonhos”.



Sobre os projectos apresentados, Manuel Valamatos destacou que os mesmos respondem a “um dos maiores desafios sociais e económicos dos nossos tempos”, que é o desemprego jovem. O presidente da Câmara de Abrantes recordou ainda que, ao longo dos 20 anos da Tagusvalley, muitas têm sido as iniciativas, programas e projectos concretizados em articulação com o município de Abrantes e a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, “inclusivamente com grande destaque a nível nacional e até internacional”.

Desempregados dos 18 aos 25 anos são o público-alvo



A apresentar o projecto Geração Circular esteve Homero Cardoso, coordenador e técnico de empreendedorismo. Tendo como investidor social a Comunidade Intermunicipal do Médio Tejo, o projecto tem como público-alvo os desempregados dos 18 aos 25 anos residentes no Médio Tejo com, no mínimo, o 12º ano de escolaridade completo. Homero Cardoso explicou que a ideia passou por criar um programa destinado a proporcionar novas ferramentas aos jovens em temas emergentes, como a economia circular e a inteligência artificial, fortalecendo também as suas competências pessoais.



O objectivo passa por capacitar os jovens desempregados com competências para o mercado de trabalho dos próximos anos, tecnológicas e pessoais, como o pensamento crítico, a comunicação, a colaboração e a criatividade. O projecto vai decorrer entre Janeiro de 2025 e Junho de 2027. A equipa responsável pelo projecto é composta por Homero Cardoso, coordenador e técnico de empreendedorismo, Andreia Rodrigues, técnica de projecto e de economia circular, Beatriz Gomes, técnica de inteligência artificial e Eduardo Costa, técnico de empreendedorismo.



O iMAGINE foi apresentado como um programa de impacto social para jovens adultos criado pela DiVERGE, empresa fundada em 2019, que se diferencia no mercado competitivo dos sneakers (sapatilhas ou ténis) pela sua abordagem de personalização e produção sob encomenda. João Esteves, director da empresa, apresentou o projecto iMAGINE, que pretende capacitar os jovens em competências para a empregabilidade e empreendedorismo. O projecto vai desafiar a criar desenhos de sneakers que promovem a individualidade dos participantes. Os jovens são, depois, convidados a serem os modelos da campanha de lançamento dos seus próprios modelos. O projecto iMAGINE pretende estabelecer micro negócios que gerem rendimento adicional para os participantes, promovendo também a inclusão social.