Prisão preventiva para suspeito de abuso sexual de criança em Vila Franca de Xira

O suspeito residia com a companheira e com a vítima, de 12 anos. Está indiciado da prática de 38 crimes de abuso sexual de crianças, agravado.

Vai aguardar julgamento em prisão preventiva o homem suspeito de abuso sexual de uma criança de 12 anos, em Vila Franca de Xira. O Ministério Público adiantou que o suspeito, detido pela Polícia Judiciária, foi presente a primeiro interrogatório judicial, indiciado da prática de 38 crimes de abuso sexual de crianças, agravado.

Os factos terão ocorrido entre Março de 2024 e Janeiro de 2025, na residência do arguido, onde vivia com a sua companheira e a vítima menor, de 12 anos de idade.

Na sequência do interrogatório judicial foi decretado ao suspeito a medida de coacção de prisão preventiva, bem como a proibição de contactos com a vítima, “por considerar verificados os perigos de continuação da actividade criminosa, de perturbação do decurso do inquérito, na modalidade de conservação de prova, e perturbação da ordem e tranquilidade pública", lê-se no comunicado do Ministério Público.

O inquérito está em segredo de justiça e decorre na subsecção de Vila Franca de Xira do Departamento de Investigação e Acção Penal (DIAP) da Comarca de Lisboa Norte.