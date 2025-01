Três jovens detidos por furto na Golegã

A GNR da Golegã, deteve em flagrante três homens, dois de 21 anos e um de 19 anos, por furto em estabelecimento comercial, no concelho da Golegã. De acordo com um comunicado da GNR, as detenções ocorreram no dia 21 de Janeiro, na sequência de uma denúncia que levou a GNR a deslocar-se ao local, onde detectou um arrombamento no edifício e surpreendeu os três assaltantes. A acção resultou na apreensão de dois pares de luvas, um pé-de-cabra, dois alicates, uma viatura, 1.668 euros em numerário e 40 notas de 20 euros contrafeitas.