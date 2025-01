Parque urbano de Benfica do Ribatejo, no concelho de Almeirim, deverá custar cerca de dois milhões de euros e é um investimento totalmente financiado pela autarquia.

Almeirim avança com obras do parque urbano de Benfica do Ribatejo

A Câmara Municipal de Almeirim aprovou o concurso para o início da primeira fase de obras do parque urbano de Benfica do Ribatejo, um projecto que poderá ultrapassar os dois milhões de euros e que terá de ser feito de forma faseada. “Isto é um projecto que tem já vários anos. É um espaço muito importante para a qualidade de vida da nossa população, mas temos de ter os pés bem assentes na terra, porque não há milhões para fazer isto tudo de uma só vez. Tem de ser feito de forma faseada”, disse à Lusa o presidente da Câmara de Almeirim, Pedro Ribeiro.

A ideia remonta a 2018, quando a câmara adquiriu cinco hectares com o objectivo de construir dois novos espaços: um parque urbano e um novo campo de futebol. A primeira fase das obras contempla uma série de intervenções ao nível da iluminação e da delimitação do espaço, bem como a construção de arruamentos e plantação de áreas verdes. Para Pedro Ribeiro, a construção deste parque enquadra-se numa estratégia de construção de espaços verdes que a câmara tem implementado ao longo dos últimos anos, não só em Benfica do Ribatejo, mas também nas Fazendas de Almeirim. “Nas Fazendas de Almeirim, nós comprámos variadíssimos espaços para podermos fazer o parque urbano. Já começámos a plantar árvores, e agora, em Benfica do Ribatejo, comprámos cerca de cinco hectares. Comprámos estes espaços porque entendemos que, do ponto de vista da oferta urbana e da qualidade de vida, este tipo de equipamentos é importante”, explicou o autarca.

Esta primeira fase tem um financiamento de 300 mil euros, mas o custo total do projecto poderá superar os dois milhões de euros. Segundo o autarca este projecto vai ser totalmente financiado pela autarquia sem a ajuda de fundos comunitários. “Nada disto é financiado do ponto de vista comunitário. Não há capacidade de colocar aqui fundos, mas entendemos que, de uma forma gradual, é importante que as pessoas tenham estes espaços verdes onde se possam sentar com os filhos e onde possam conviver”, referiu. O autarca adiantou ainda que o campo de futebol, “que é uma antiga aspiração da freguesia”, vai ser o equipamento mais caro do projecto, acrescentando que “são muito poucas as freguesias com este número de habitantes que têm este tipo de equipamentos”.