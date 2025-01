Aulas de Educação Física na Escola Gualdim Pais dão que falar na Câmara de Tomar

As obras de requalificação da Escola Básica 2,3 Gualdim Pais obrigam os alunos a ter aulas de Educação Física em espaços fora do estabelecimento de ensino. Vereadora da oposição levantou o assunto e ficou a saber em que espaços alternativos estão a ser realizadas as aulas.

Desde que as obras começaram na Escola Básica 2,3 Gualdim Pais, em Tomar, os alunos deixaram de ter um local apara a prática da disciplina de Educação Física no estabelecimento de ensino. A solução tem sido recorrer a espaços desportivos fora da escola. “O que foi planeado, discutido e concertado foi que passavam a ter três horas seguidas de Educação Física e que se deslocavam até outros espaços para realizar a prática de Educação Física”, explicou na última reunião do executivo da vereadora com o pelouro da Educação, Filipa Fernandes. A autarca mencionou ainda que tem sido utilizado o campo da Nabância para a realização das aulas, assim como o Ginásio Clube de Tomar, acrescentando que também a Sociedade Filarmónica Gualdim Pais vai ceder o seu pavilhão para a prática da disciplina, de modo a que não existam turmas a terem aulas de Educação Física no mesmo local em simultâneo.

Filipa Fernandes respondia à vereadora da oposição Lurdes Fernandes (PSD), que se mostrou preocupada com a falta de um local para a realização das aulas na escola. Lurdes Fernandes começou por afirmar que passados quase cinco meses desde o início das aulas, não há um local para realização de Educação Física na EB2,3 Gualdim Pais. “Essa questão já foi levantada pelos próprios professores, porque não têm onde fazer a prática da Educação Física, os alunos estão a ser prejudicados e a câmara não arranjou uma solução para essa questão”, afirmou.

A vereadora Filipa Fernandes explicou que, com a alteração das aulas para contentores, em virtude das obras que estão a decorrer na escola, foi articulado com a coordenação do estabelecimento de ensino, com a Câmara de Tomar e com a DGEST (Direcção-Geral dos Estabelecimentos Escolares) que a disciplina de Educação Física ia ser realizada em três turnos seguidos, em vez de uma hora e duas em separado como era habitual.

Recorde-se que as obras na EB 2,3 Gualdim Pais começaram no início deste ano lectivo. No recinto escolar foram instalados contentores para garantir as aulas aos cerca de 300 alunos de 14 turmas durante o tempo em que decorrerem os trabalhos. A empreitada para a requalificação da escola foi adjudicada à empresa Nova Gente Empreitadas, SA, pelo valor de 4,2 milhões de euros, mais IVA, e tem um prazo de execução de dois anos.