Câmara da Golegã ganha diferendo com moradores e avança com obras sociais

A Câmara da Golegã vai avançar com a intervenção nas oito habitações sociais na vila que estava entravada por uma providência interposta pelos moradores, à qual o tribunal não deu provimento. A decisão que chegou à câmara, que tinha contestado os argumentos dos rendeiros, permite que as obras avancem de imediato, mas o presidente do município, António Camilo, em declarações a O MIRANTE, refere que é uma pessoa de consensos e sensível a esta situação e que por isso vai dar um tempo para as pessoas se organizarem.