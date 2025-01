Camionistas preocupados com dificuldades de circulação na estrada de ligação à Erra

Uma estrada com obras em curso e camiões que podem ter dificuldade em circular. É este o cenário que está a preocupar camionistas na ligação entre a Erra e a Nacional 119, em Coruche. Enquanto o troço ganha passeios e ciclovias, os profissionais do volante questionam se a modernização da via e o seu aparente estreitamento não inviabilizará a circulação do trânsito de pesados.

Alguns camionistas da zona contactaram O MIRANTE para expressar preocupações relativamente à configuração do traçado da estrada de ligação à Erra, em Coruche. Apesar das obras ainda estarem em curso, referem que os camiões poderão ter dificuldade em transitar naquele local, especialmente na zona de cruzamento, devido ao aparente estreitamento da via para o ângulo de veículos pesados.

A empreitada, que abrange uma extensão de 600 metros, tem condicionado o trânsito no local e inclui a execução de passeios, infraestruturação e instalação de colectores de águas pluviais, recarga de pavimento, criação de lancis e uma ciclovia. De acordo com o presidente da Câmara Municipal de Coruche, Francisco Oliveira, o projecto foi dimensionado para uma artéria urbana que admite trânsito pesado médio. Recorde-se que esta empreitada, intitulada “Estrada de ligação Erra/E.N.119 – Erra”, foi submetida a concurso público com um valor base de 320 mil euros.