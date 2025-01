Castanheira do Ribatejo recebe um dos maiores centros de dados da Europa

Campus de Data Centers e um Centro de Inovação Tecnológica vai nascer num dos espaços da Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo e promete colocar nos próximos anos o concelho na vanguarda do trabalho qualificado das áreas da inteligência artificial, investigação e desenvolvimento de tecnologias da informação.

Estão em curso, na Plataforma Logística da Castanheira do Ribatejo, as obras de construção da primeira de cinco fases de um novo campus de data centers, focados no desenvolvimento de inteligência artificial generativa e computação avançada. A expectativa dos promotores privados, Merlin Properties e Edged Energy, é vir a ter a primeira unidade pronta a comercializar em 2027, com um investimento global, quando todo o projecto estiver pronto, a rondar os mil milhões de euros.

O espaço promete vir a colocar o concelho de Vila Franca de Xira no mapa dos hub’s tecnológicos da Área Metropolitana de Lisboa (AML) servindo-se da localização estratégica e dos recursos renováveis como factores diferenciadores.

O presidente da Câmara de Vila Franca de Xira, Fernando Paulo Ferreira, destaca o papel importante do município na captação deste tipo de investimentos para o concelho, lembrando que se trata de um projecto “inovador e sustentável”, neutro em carbono e sem utilização de água no processo de arrefecimento dos futuros servidores informáticos. “Vem afirmar a competitividade do concelho em investigação e desenvolvimento e tecnologias da informação, representando um acréscimo significativo na oferta de postos de trabalho altamente qualificados e um contributo relevante para o crescimento da economia digital em Portugal”, explicou o autarca. A Plataforma Logística poderá vir também a acolher um projecto pioneiro com um posto de carregamento para veículos pesados eléctricos, que se encontra em fase de estudo.

* Notícia desenvolvida na edição semanal de O MIRANTE