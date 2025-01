Danos em escola de Ourém deixa alunos sem aulas durante dias

A chuva intensa que caiu no concelho de Ourém provocou danos no tecto do Centro Escolar de Freixianda, deixando alunos sem aulas, disse à Lusa o presidente da câmara municipal. Luís Miguel Albuquerque adiantou que a chuva forte no concelho de Ourém, “possivelmente devido ao entupimento de caleiras”, fez cair os tectos falsos das salas do primeiro andar do Centro Escolar de Freixianda.

O presidente da Câmara de Ourém acrescentou que as aulas foram canceladas, decisão que se prolonga ao longo de três dias. “Os encarregados de educação que não tiverem onde deixar os filhos, estes poderão vir à escola para frequentar a ocupação de tempos livres”, notou o autarca. “Na próxima semana haverá pausa lectiva, que já estava programada, pelo que contamos resolver o problema”, adiantou Luís Albuquerque. Ainda segundo o presidente da Câmara de Ourém, o mau tempo provocou a queda de muros, obstruiu estradas e provocou inundações, mas nenhuma situação com gravidade.