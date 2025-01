Encontro de Padel Adaptado em Samora Correia promove inclusão e convívio

O Lezíria Indoor Padel, em Samora Correia, será o palco do I Encontro de Padel Adaptado, promovido pelo Centro de Recuperação Infantil de Benavente (CRIB), no dia 29 de Janeiro. A iniciativa, que se destina a instituições que trabalham com deficiência mental no distrito de Santarém e na região limítrofe a Benavente, pretende fomentar o convívio, a partilha de experiências e reforçar os valores da inclusão. Com experiência na organização de Encontros de Canoagem dirigidos ao mesmo público-alvo, esta será a primeira vez que o CRIB aposta na modalidade de padel, uma escolha justificada pela crescente proximidade a equipamentos desta prática no município de Benavente. Para esta edição, já estão confirmadas inscrições de instituições provenientes de Almeirim, Coruche e Azambuja.