IP não prevê via alternativa para o Carregado em 2025

A empresa pública Infraestruturas de Portugal não incluiu no Plano de Actividades e Orçamento para 2025 a construção de uma via alternativa para desviar o trânsito pesado das Estradas Nacionais 1 e 3, no Carregado. A prioridade para o concelho de Alenquer será a reabilitação de infraestruturas e a beneficiação de troços existentes.

A Infraestruturas de Portugal (IP) não tem prevista no seu Plano de Actividades e Orçamento para 2025 a construção de uma via alternativa para desviar o trânsito da Estrada Nacional 1 e Estrada Nacional 3 e afastar os veículos pesados do Carregado. A IP revela a O MIRANTE que tem actualmente em curso a obra de reabilitação e reforço da passagem hidráulica situada ao km 35,670 do IC2, na União de Freguesias de Alenquer.

Em desenvolvimento está o projecto de beneficiação do troço da EN1, com cerca de 11 quilómetros, entre Vila Franca de Xira e o Carregado, que deverá estar concluído nos próximos meses. A intervenção irá envolver, entre outras, a reabilitação integral do pavimento, o reforço e renovação da sinalização, equipamentos de segurança e sistemas semafóricos, a reformulação e/ou melhoria nas zonas de cruzamento, a beneficiação das zonas de atravessamento dos núcleos urbanos, através da criação e melhoria dos passeios e de novas gares para os transportes públicos e a implementação de medidas de acalmia de tráfego que induzam os condutores ao cumprimento dos limites de velocidade.

A IP recorda que a principal empreitada, a ter início ainda este ano, conforme já tinha noticiado O MIRANTE, é a obra de reabilitação geral, incluindo o tabuleiro rodoviário, e de reforço da segurança estrutural à acção sísmica da Ponte Marechal Carmona, que envolve um investimento de cerca de 20 milhões de euros. Ainda no segundo semestre deste ano irá avançar a intervenção para reabilitação da Passagem Hidráulica sobre a Vala do Toiro, localizada ao km 113,627 da EN10.