Irina Batista: uma mulher de desafios que é presidente dos Bombeiros de Samora

Irina Noel Matias Batista, 46 anos, é natural e residente em Benavente, sendo uma profissional multifacetada, com vasta experiência e um percurso notável na área da educação, mas também enquanto dirigente associativa. É educadora de infância, professora de 1.º ciclo e docente de Educação Especial. Filha de pai benaventense e mãe alentejana, tem uma irmã mais nova e chegou a pensar formar-se em marketing e publicidade, mas perseguiu o sonho da educação. É casada e tem dois filhos, o Manuel, com 16 anos, e a Matilde, com 13.

Confessa ter uma costela nortenha, fruto dos cinco anos em que esteve na região de Trás-os-Montes, onde deixou bons amigos. Licenciou-se em Educação de Infância pela Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro, possui ainda uma pós-graduação em Educação Especial e um portfólio significativo de formações complementares, com destaque para as áreas de diagnóstico, avaliação e intervenção educativa a crianças e jovens.

Começou a sua carreira em 2005 como educadora de infância no Centro de Bem-Estar Social Padre Tobias, onde assumiu diversas funções ao longo de 15 anos, incluindo a coordenação pedagógica. Está desde há dois anos no Agrupamento de Escolas de Samora Correia, onde é coordenadora e educadora efectiva no Jardim-de-Infância n.º1 do Porto Alto. Além disso, é formadora em acções pedagógicas e participou em múltiplos seminários e conferências, aprofundando o seu conhecimento em temas como saúde, intervenção precoce e necessidades educativas especiais.

Irina Batista destaca-se também pelo seu envolvimento na comunidade. Actualmente, é presidente da Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Samora Correia e eleita da Assembleia Municipal de Benavente, onde já exerceu funções como secretária e presidente. Foi também técnica e membro da Comissão de Protecção de Crianças e Jovens (CPCJ) de Benavente.