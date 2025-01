Junta de Madalena e Beselga lança alerta para carrinha suspeita vista na zona

partilhe no Facebook

partilhe no Facebook

A Junta de Freguesia de Madalena e Beselga, concelho de Tomar, emitiu um alerta à população, por ter sido avistada no seu território uma carrinha considerada suspeita de estar ligada à prática de crimes, nomeadamente furtos em residências. O aviso, publicado no dia 24 de Janeiro nas redes sociais, refere que se trata de uma carrinha Audi A4 cinzenta com a matrícula a terminar em ZD. É pedido à população que, caso detectem movimentos estranhos, contactem a GNR.

O MIRANTE entrou em contacto com a presidente da junta de freguesia, Luísa Henriques, que referiu que a carrinha foi avistada por um dos fregueses na noite de quinta-feira, 23 de Janeiro. O cidadão terá avistado a carrinha duas vezes, tendo contactado a GNR. Através da matrícula que o freguês conseguiu identificar, foi informado pela GNR que se tratava de uma carrinha que já estava a ser procurada. A autarca explica que o aviso foi emitido no sentido de alertar a população para, caso avistem a viatura, terem cuidado e contactarem a GNR de forma a ajudar na intercepção do veículo.