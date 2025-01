Líder da Associação Comercial de Santarém demite-se devido a divergências internas

Falta de alinhamento interno, falta de união na equipa, não concretização de objectivos estratégicos e a defesa do bom nome foram as razões apontadas por David Dias para se demitir de presidente da direcção da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém.

Falta de alinhamento interno, falta de união na equipa, não concretização de objectivos estratégicos e a defesa do bom nome. Estas foram as razões apontadas por David Dias para se demitir de presidente da direcção da Associação Comercial, Empresarial e Serviços (ACES) de Santarém, esta semana.

Numa carta aberta dirigida aos associados, David Dias, que estava como presidente desde 2022, refere que “a dessincronia entre as directrizes definidas pela presidência e a execução por parte da equipa interna comprometeu a eficiência das ações da associação, acrescentando que “este ambiente resultou na demissão de dois valiosos recursos humanos, que não se reviam neste contexto, enfraquecendo a coesão necessária para o cumprimento dos objectivos”

David Dias assume que “diversas actividades e projectos não atingiram os resultados esperados, o que representa uma quebra no compromisso assumido com os associados” e adianta que, nos últimos meses, vinha sentindo que o seu trabalho e as actividades realizadas foram colocados em causa, “o que considero incompatível com a confiança e o respeito mútuo que devem existir na liderança associativa”.

Revelando que se encontra em reflexão sobre uma possível recandidatura ao cargo no futuro, David Dias reafirma o “compromisso com o progresso do tecido empresarial da nossa região” e expressa a sua disponibilidade para colaborar, sempre que necessário, no fortalecimento da ACES e dos seus associados.