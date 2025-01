Pedro Ribeiro vai escolher equipa em Santarém e viver em Almeirim

Ao fim de 30 anos de carreira decidiu ser candidato à Câmara de Santarém, revelando que não aceitou dois convites para cargos nacionais. Diz claramente que vai continuar como presidente em Almeirim até ao último dia e ao mesmo tempo candidato em Santarém, não vendo qualquer incompatibilidade nem mesmo na comunidade intermunicipal, onde é presidente e vai estar a decidir numa espécie de agente duplo. Também admite continuar a mandar nos bombeiros de Almeirim, apesar de em Santarém a câmara ter a tutela dos bombeiros sapadores. Nesta entrevista, o político socialista admite ser vereador na oposição se perder as eleições, salienta que só houve uma condição para ser candidato, que é a de escolher os nomes para a lista e garante que não vai interferir no processo em Almeirim.



Já anunciou que vai ser candidato à Câmara de Santarém e presidente da Câmara de Almeirim até às eleições autárquicas. Não corre o risco de se confundirem essas duas facetas? Não. Ao longo dos tempos sempre consegui distinguir perfeitamente os vários locais onde estive. Sempre disse que faria os meus mandatos até ao fim. Aliás, tive dois convites durante este mandato, um deles logo no início, para funções nacionais.

A sua candidatura foi um dos segredos mais mal guardados dos últimos tempos na política da região. Quem fez mais por essa candidatura: o Pedro Ribeiro ou o PS de Santarém? Houve um conjunto de pessoas que foi falando coisas sem saber e sem fundamentos. É verdade que ao longo dos tempos, ainda no anterior mandato, houve quem me dissesse que poderia vir a ser candidato em Santarém, mas isso foram comentários a que não dei qualquer importância. Há uns tempos fui contactado de forma mais séria. E eu, que até aí não levava a questão a sério, perguntei o que é que pretendiam. Responderam-me que queriam saber se estava disponível e em que condições.

E quais foram essas condições? São simples: eu poder escolher com quem trabalho.

Ou seja, o senhor é que vai fazer a sua lista? Sim, sim.