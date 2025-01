Projecto “Mente Sã” leva livros e animação a lares e centros de dia de Tomar

O projecto “Mente Sã”, iniciativa da Biblioteca Municipal de Tomar António Cartaxo da Fonseca criada em 2015, regressa este mês de Janeiro, tendo como objectivo valorizar as competências, saberes e cultura dos idosos, bem como combater o seu isolamento social. Mensalmente, ao longo de 2025, os lares e centros de dia de Tomar vão ser visitados por duas técnicas da Biblioteca Municipal para proporcionar momentos lúdicos e de convívio junto da população sénior.

O projecto vai percorrer os caminhos do concelho de Tomar para levar livros, leituras, actividades, animação e documentar histórias de vida. Vão ser diversas as actividades a desenvolver com a população sénior, como lengalengas, tradição oral, cantilenas, anedotas, hora do conto, teatralização de livros, entre outras.