Publicidade pornográfica em VFX gera queixas e exige regulamentação

Um cartaz publicitário que remete para conteúdos pornográficos veio trazer novamente para a ordem do dia a necessidade de regular a afixação de painéis publicitários no espaço público do concelho de Vila Franca de Xira.

Um cartaz publicitário colocado junto à principal rotunda de acesso à cidade de Vila Franca de Xira, que remete a comunidade para conteúdo pornográfico, está a gerar queixas na comunidade. A situação vem também trazer a lume uma velha discussão sobre a necessidade de melhor regular a publicidade no espaço público. No concelho é hoje raro encontrar um espaço junto à Estrada Nacional 10 que não esteja ocupado por painéis publicitários, que causam poluição visual e distracções em quem vai a conduzir.

Em Vila Franca de Xira, um grupo de moradores está a preparar um abaixo-assinado para ser enviado ao executivo municipal, considerando que o cartaz em causa é ofensivo e capaz de levar os adolescentes e os menores a terem mais facilmente acesso a conteúdo adulto. Arnaldo Pereira, um dos mentores do abaixo-assinado, diz a O MIRANTE que irá também ser feita uma queixa no Ministério Público, visando a sua remoção.