VFX junta-se a municípios com plano de gestão de incêndios rurais

O município de Vila Franca de Xira junta-se a outros da região abrangida por O MIRANTE, como Arruda dos Vinhos, e tornou-se num dos primeiros do país a ter aprovado um Programa Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais. O documento, aprovado na primeira reunião de câmara do ano, visa adaptar à escala municipal o Programa Sub-Regional de Acção da Área Metropolitana de Lisboa.

O programa propõe um conjunto de acções a executar no município, como a previsão e planeamento das intervenções de diferentes entidades, em todas as fases da cadeia de processos de prevenção de incêndios. São, ao todo, 13 projectos que visam valorizar e cuidar de espaços rurais, sensibilizar e modificar comportamentos e também uma melhor gestão dos factores de risco. O projecto tem associada uma verba de 476.361€, a serem investidos ao longo deste ano.

O documento de Vila Franca de Xira obteve parecer favorável da Comissão Sub-Regional de Gestão Integrada de Fogos Rurais da Área Metropolitana de Lisboa em Dezembro de 2024 e foi depois aprovado em reunião da Comissão Municipal de Gestão Integrada de Fogos Rurais de Vila Franca de Xira. O plano foi elaborado internamente nos serviços do município, pelo Gabinete Técnico Florestal do Serviço Municipal de Protecção Civil, tendo recebido contributos de outras entidades como o Instituto da Conservação da Natureza e das Florestas (ICNF), juntas de freguesia, GNR, PSP e corporações de bombeiros, bem como de entidades como a E-Redes, REN e IP – Infraestruturas de Portugal.