Continua a luta pela reabertura do posto dos CTT em Vale de Figueira

População, autarcas do concelho de Santarém e movimento de utentes têm-se pronunciado nos últimos meses contra o encerramento do posto dos CTT na aldeia de Vale de Figueira, que funcionava num estabelecimento comercial.

“O encerramento do posto de correios em Vale de Figueira representa uma grave ameaça à coesão territorial e ao acesso a serviços públicos essenciais, impactando de forma significativa a qualidade de vida da população local”. É assim que começa o texto da recomendação aprovada pela Assembleia Municipal de Santarém neste mês de Janeiro onde se sugere à Câmara de Santarém que, em articulação com as entidades competentes, “promova todas as diligências necessárias para a reabertura imediata do posto de correios” de Vale de Figueira. O posto CTT funcionava num posto de abastecimento de combustíveis e encerrou a 17 de Maio de 2024.

A proposta, apresentada pela CDU, recomenda também ao Governo que priorize a defesa do serviço postal, revertendo os efeitos negativos da privatização dos CTT e garantindo o acesso equitativo deste serviço às populações”. No texto da recomendação refere-se que a decisão de encerrar o posto CTT em Vale de Figueira “penaliza especialmente os mais idosos e vulneráveis, que passam a enfrentar grandes dificuldades para aceder a serviços fundamentais, como o envio e a recepção de correspondência, pagamentos e encomendas”. E acrescenta que “este serviço é um pilar essencial para assegurar o acesso equitativo e o fortalecimento da coesão territorial”.

Como já tínhamos noticiado, a Comissão de Utentes dos Serviços Públicos do Concelho de Santarém promoveu, no dia 30 de Novembro de 2024, na Sala Polivalente da Junta de Freguesia de Vale de Figueira, uma reunião com a população para reafirmar a exigência de reabertura do serviço de correios na localidade. Contactados por O MIRANTE, os CTT afirmaram que a decisão de encerramento do posto de Vale Figueira foi do parceiro, sendo os CTT alheios aos seus motivos. “Podemos adiantar, no entanto, que este posto registava, diariamente, um número médio de clientes bastante residual. Não estando em curso negociação para reabertura deste posto, informamos os nossos clientes que no concelho de Santarém - na qual a União de Freguesias de S. Vicente de Paul e Vale Figueira se insere - estão disponíveis 41 Pontos de acesso CTT, entre Pontos, Lojas CTT e Agentes Payshop”, informava a empresa.

O assunto foi também debatido na assembleia municipal de Dezembro, onde José Rui Raposo, do Movimento de Utentes dos Serviços públicos de Santarém, e também o cidadão Mário Pimenta, criticaram o actual cenário e pediram pressão por parte do município junto dos CTT no sentido de o reverter. Na resposta, o presidente da Câmara de Santarém, João Leite (PSD), disse ter registado as preocupações manifestadas, garantindo que as iria transmitir “a quem de direito”.