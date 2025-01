Mais problemas nas instalações da Segurança Social em Santarém

O Centro Distrital de Segurança Social de Santarém foi obrigado a deslocalizar trabalhadores para realizar obras no edifício do Largo do Milagre. Cerca de vinte funcionários vão trabalhar nas instalações encerradas provisoriamente no início de Outubro de 2024, perto da praça de touros, devido a suspeitas relacionadas com a qualidade do ar.

Problemas no sistema de esgotos obrigaram à realização de obras nas instalações do Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, localizadas no Largo do Milagre, que, por sua vez, motivaram a deslocalização provisória de trabalhadores de tratamento processual para o 1º andar do edifício da Segurança Social sito na Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém. Um edifício, recorde-se, onde no início de Outubro de 2024 foram encerrados os serviços de atendimento ao público no piso térreo devido a suspeitas em relação à qualidade do ar.



Em nota de imprensa, o Centro Distrital de Segurança Social de Santarém, presidido por Paula Carloto, informa que o edifício sito no Largo do Milagre, no centro histórico de Santarém, “registará intervenções de beneficiação, durante os próximos meses, o que implicará a necessidade de alterações no funcionamento, não estando previsto que as mesmas tenham impacto no desenvolvimento dos serviços perante os utentes”.



A mesma entidade diz que “está prevista a deslocalização de colaboradores de tratamento processual para soluções provisórias” e que “não estão previstos constrangimentos ou alterações na resposta de serviço público, que será assegurada nos Serviços de Atendimento”. Acrescenta ainda que o atendimento institucional poderá acompanhar a deslocalização dos serviços.

Este é mais um contratempo nas instalações da Segurança Social em Santarém, que no início de Outubro de 2024 foi obrigada a encerrar os serviços de atendimento ao público no piso térreo do edifício da Avenida Grupo de Forcados Amadores de Santarém devido a suspeitas relacionadas com a qualidade do ar. Algumas semanas depois o atendimento foi transferido para as instalações vizinhas do Instituto Português do Desporto e da Juventude, onde ainda permanece.



As análises feitas ao edifício pelos técnicos do Instituto Ricardo Jorge, realizadas no dia 8 de Novembro, não indicaram problemas com a qualidade do ar mas deixava recomendações, como a mudança de filtros dos sistemas de ventilação. A directora da Segurança Social, Paula Carloto, referiu na altura a O MIRANTE que preferia cumprir as recomendações, apesar de não haver impedimento para reabrir o espaço, por uma questão de segurança.