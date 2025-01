Apoio ao Grupo Coral de Alcanhões para reparar autocarro

O Grupo Coral Etnográfico de Alcanhões vai receber um apoio de 4 mil euros por parte da Câmara de Santarém para ajudar a suportar os custos com o arranjo do ar condicionado e a substituição do para-brisas do seu autocarro.

O Grupo Coral Etnográfico de Alcanhões vai receber um apoio de 4 mil euros por parte da Câmara de Santarém para ajudar a suportar os custos com o arranjo do ar condicionado e a substituição do para-brisas do autocarro da colectividade. A proposta foi aprovada na reunião do executivo de 14 de Janeiro de 2025.